Konzert Knabenchor bringt musikalisches Licht in den Advent

/ von René de Boer

Foto: RdB

Das Offene Adventssingen des Knabenchores Kevelaer am dritten Adventssonntag ist mittlerweile Tradition. Die Basilika war am späten Sonntagnachmittag komplett gefüllt, viele mussten sich mit einem Stehplatz zufriedengeben.

Unter der Leitung von Basilikakantor Dr. Sebastian Piel und mit Begleitung von Basilikaorganist Elmar Lehnen führten die jungen Sänger insgesamt 16 Stücke auf, darunter Werke von bekannten Komponisten wie Bach, Händel und Saint-Saëns, aber auch traditionelle Melodien aus England und Frankreich. Ein Höhepunkt war sicherlich der erste Auftritt des Vorchores: Die jüngsten Vokalisten des Knabenchores durften das Ergebnis ihrer Proben in den ersten Monaten ihrer Chormitgliedschaft aufführen und erhielten dafür einen verdienten Applaus. Nicht nur applaudieren, sondern auch singen durften die zahlreichen Besucher, denn auf dem gedruckten Konzertprogramm stand schließlich „Zum Mitsingen und Zuhören“. Beliebte Adventslieder aus dem Gotteslob, wie „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ oder „Macht hoch die Tür“ wurden kräftig mitgesungen, „Mache dich auf und werde Licht“ sogar als Kanon. Für dieses Licht in bildlichem Sinne sorgten die Sänger des Knabenchores in der dunklen Jahreszeit mit ihren musikalischen D…