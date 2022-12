KMGV lädt ein zum Weihnachtskonzert

Der Kevelaerer Männer-Gesang-Verein (KMGV) freut sich, in diesem Jahr wieder ein Weihnachtskonzert veranstalten zu können. Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, laden die Musiker um 19 Uhr in die St. Antonius-Kirche in Kevelaer ein. Dem Chorleiter Wolfgang Dahms ist es gelungen, viele Mitwirkende zu begeistern.

Neben dem KMGV konnte er auch seine anderen Chöre für das Konzert zu gewinnen – der Frauenchor Harmonie 1992 Griethausen, der Kirchenchor St. Antonius MGV 1849 Sevelen und der Chor MGV Liedertafel 1889 Uedem. Die Chöre werden unterstützt von der Sopranistin Gabriele Natrop-Kepser. Sie bringt viel Erfahrung mit aus ihrer Tätigkeit als Lied-, Opern- und Oratoriensängerin auf der Bühne und in Opernhäusern. Am Klavier werden die Chöre von der Pianistin Anja Speh begleitet.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf bekannte Weihnachtslieder freuen, außerdem werden Arien aus dem Weihnachtsoratorium von Johann S. Bach und aus dem Messias von Georg F. Händel geboten. Wolfgang Dahms hat darüber hinaus Texte zu niederländischen und englischen Liedern in Deutsch verfasst, die zum ersten Mal öffentlich vorgetragen werden. Natürlich wird auch das Publikum eingeladen, gemeinsam mit den Chören zu singen.

Die Karten können für zehn Euro, Schülerinnen, Schüler und Studierende für fünf Euro, in der Bücherstube im Centrum in Kevelaer auf der Hauptstraße und im Pfarrbüro von St. Antonius in Kevelaer, Gelderner Straße 15, erworben werden. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse.