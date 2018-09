KMGV auf Sängerfahrt

34 Sänger des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins und ihre ehemalige Vereinswirtin Christel Schiffer starteten in der Frühe zur traditionellenen Sängerfahrt. Das Ziel war Breisach am Rhein, im Breisgau. Nach den notwendigen Zwischenstopps und einem längeren Aufenthalt in Karlsruhe bezog man am Abend die Zimmer im „Hotel Stadt Breisach“.

Die nächsten Tage waren mit Ausflügen und Stadtbesichtigungen ausgefüllt. Freitag ging‘s nach Freiburg. Am Nachmittag gab es eine Fahrt rund um den Kaiserstuhl mit Aufenthalt im Weindorf Burkheim. Samstag führte der Weg nach Collmar in Frankreich. Nach einer Stadtführung ging es weiter nach Riquewihr, einem kleinen, aber sehr schönen Weinort an der Elsässer Weinstraße. Schließlich stand am letzten Tag nach einem guten Frühstück Strasbourg auf dem Programm, von wo aus die Sänger gegen 15 Uhr die Heimreise antraten. Ihr Resümee: „Alles in allem ein sehr gelungener Ausflug.“