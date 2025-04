Feiern auf dem Land – Tradition trifft auf gute Organisation KLJB-Scheunenfete

/ von Verena Pichmann

Das Team hinter der Scheunenfete. Foto: privat

Zum zweiten Mal durfte am 12. April die seit vielen Jahren bewährte Scheunenfete der KLJB Winnekendonk-Achterhoek auf dem Gresumshof stattfinden. Das Gelände hat sich im vergangenen Jahr bereits bewährt. Die KLJB ist dankbar, von der Familie Cleven so viel Unterstützung zu erhalten.

Die partywilligen Gäste kamen in Scharen und feierten gut gelaunt in der Halle zur Live-Musik der „Hashtag“ Partyband oder zur Musik von DJ Dennis Beeken.

Auch im Außenbereich mit Getränkepavillon und Imbisswagen konnte Dank des schönen Wetters mitgefeiert werden.

Der „Schnäppchen-Eintritt“ von 10 Euro und die erschwinglichen Getränkepreise trugen zur guten Stimmung bei, und so blieben viele Gäste bis in den Morgen. Neu in diesem Jahr war ein Mehrwegsystem für die Getränkebecher.

Die Anschaffung wurde von der Organisation „LEADER Region LeiLa“ unterstützt. Dank Pfand fanden die Becher immer wieder zu den Theken zurück und so wurde deutlich weniger Müll produziert.

Die KLJB wird daher auch in den kommenden Jahren am Pfandsystem festhalten.

Ebenfalls neu war die Kiss-and-Ride-Zone. Hier konnten die Feiernden in einem ausgewiesenen Bereich sicher gebracht und abgeholt werden.

Die Landjugend ist sehr zufrieden und freut sich schon auf die Scheunenfete im nächsten Jahr.…