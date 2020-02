Klinikum richtet Fieberambulanz in Kleve ein

Ab Samstagmittag keine Corona- und Grippe-Diagnostik mehr in Kevelaer

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum richtet zur Corona- und Grippe-Ausschlussdiagnostik eine zentrale Fieberambulanz ein – untergebracht in einem Zelt am St.-Antonius-Hospital (links vor dem Haupteingang). Das teilte die Trägergesellschaft am Freitagmittag mit.

Die Fieberambulanz diene ausschließlich zur Diagnostik und nicht zur klinischen Behandlung, sie soll ihren Betrieb am Samstag um 14 Uhr aufnehmen. Eine entsprechende Diagnostik findet dann an den anderen Standorten des Krankenhauses nicht mehr statt – darauf weisen wir auch unsere Patienten ausdrücklich hin, heißt es vom Klinikverbund. „Mit dieser Vorsichtsmaßnahme möchten wir eine effektive Diagnostik ermöglichen und die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen und Patient*innen schützen.“