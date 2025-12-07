Klingender Advent

Am vierten Adventswochenende wird es erneut sehr musikalisch auf dem Kapellenplatz.

Advent-Carol-Service

Am Freitag, 19. Dezember, findet um 19.30 Uhr der Advent-Carol-Service in der Basilika statt. Der Basilikachor mit Unterstützung, Instrumentalisten unter der Leitung von Chordirektor Dominik Giesen und Elmar Lehnen an der Orgel musizieren adventliche Musik zum Zuhören und Mitsingen. Das alles im Kerzenschein und in stimmungsvollem Licht unserer schönen Basilika.

Rorate-Orgelstunde

Der nächste Morgen, am Samstag, 20. Dezember beginnt früh. Um 07.30 Uhr lädt St. Marien zum zweiten Mal zur Rorate-Orgelfeierstunde in die Basilika ein. Gemeinsam mit dem Saxophonisten Christian Köhler musiziert Elmar Lehnen adventliche Musik zum anbrechenden Tag.

Die Besucherinnen und Besucher werden in der Dunkelheit des Morgens wieder von Kerzenlicht begrüßt. Texte und Gebete trägt Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten bei. „Im Anschluss laden wir zum großen Advents-Frühstücksbuffet in den Speisesaal des Priesterhauses ein.

Ein reichhaltiges Frühstück, mit allem, was das Herz begehrt, wartet dann bereits (ca. 8.30 Uhr) auf die die Besucherinnen und Besucher“, heißt es von Seiten der Wallfahrtsgemeinde.

Hierzu ist der Erwerb einer Eintrittskarte nötig. Zum Preis von 19 Euro sind diese an der Pforte des Priesterhauses erhältlich.