Klimaneutrales Reitturnier in Kevelaer

Die Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer lädt von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni 2024, mit vielen abwechslungsreichen Wettbewerben zum großen klimaneutralen Sommerturnier auf die Reitsportanlage des Sportstalls Scholten in Kevelaer – Schravelen ein. Die Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Wochen in vielen Arbeitsstunden die Anlage für dieses Turnier vorbereitet, sodass sich die Teilnehmenden und Besucherinnen und Besucher auf schöne sportliche Wettkämpfe freuen können. Die Springprüfungen finden auf dem großen Springplatz statt und die Dressurreiter werden die Wettkämpfe in der großen Reithalle bestreiten.

Am Freitag beginnen um 12.30 Uhr die Wettbewerbe auf dem großen Springplatz in den Springpferdeprüfungen der Klasse A* und A**, gefolgt von einer Springpferdeprüfung der Klasse L über 115 cm sowie Prüfungen der Klasse E. In der Reithalle starten um 13.30 Uhr die Dressurprüfungen mit einer Reitpferdprüfung, gefolgt von Wettbewerben in den Klassen A und A*. Am Samstag beginnen die Wettbewerbe um 10 Uhr. Dann stellen sich die Reiterinnen und Reiter in Dressurprüfungen der Klasse E, Dressurreiterprüfungen der Klasse A bis hin zu Prüfungen der Klassen L* Trense und L** Kandare den aufmerksamen Augen der Richter und den fachkundigen Besuchern.

Auf dem Springplatz dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über verschiedene Wettkämpfe in den Klassen A* und A**, einer zwei Phasen Springprüfung der Klasse L sowie einer Springprüfung Kl. M* und dem Highlight, eine Punktespringprüfung der Klasse M** mit einer Höhe von 135 cm, freuen.

Am Sonntag starten die Dressurreiterinnen und -reiter bereits um 8 Uhr. Mit ihren anspruchsvollen Prüfungen in den Klassen M* Kandare und als Höhepunkt ein M**Kandare präsentieren sie den Besuchern und Richtern ihr Können und werden ihre Pferde tanzen lassen. Anschließend geht es für die kleinen Nachwuchsreiter im Führzügelwettbewerb und den Reitwettbewerben Schritt-Trab und Schritt-Trab-Galopp weiter. Die Springreiter zeigen ihre Leistungsfähigkeit in diversen Prüfungen von den Leistungsklassen A** und L über Stilspringprüfungen der Klasse M* bis zur Springprüfung M* mit Siegerrunde draußen auf dem großen Platz.

Für das leibliche Wohl der Reiter, Zuschauer und vielen Helfer steht an den verschiedenen Versorgungsständen ein großes Angebot zu Verfügung. An das Wohl der Pferde wird mit Leckereien wie Möhren und Äpfel gedacht. Auch eine große Verlosung wird angeboten, bei der die Besucher schöne Preise gewinnen können. Man kann sich auf drei schöne Tage Reitsport mit spannenden Wettkämpfen freuen.

Die Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer heißt alle Interessierten „Herzlich Willkommen“ auf dem Gelände am Sportstall Scholten in Kevelaer – Schravelen.