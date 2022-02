Klever Kreistag zeichnet lokales Ehrenamt aus

Menschen aus dem Kreis Kleve, Einrichtungen mit Sitz im Kreisgebiet und die Kreistagsfraktionen können ab sofort Vorschläge für den „Heimat-Preis Kreis Kleve“ einreichen. Der Klever Kreistag verleiht den Preis auch in diesem Jahr an verdiente Vereine und Institutionen. Wer einen Vorschlag machen möchte, kann diesen bis Freitag, 22. April 2022 (Datum des Poststempels), bei der Klever Kreisverwaltung einreichen.

„Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“, heißt das vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW aufgelegte Förderprogramm. Daraus kann der Kreistag einen oder mehrere Preisträger*innen mit einer Gesamtsumme von bis zu 10.000 Euro auszeichnen.

Voraussetzungen

Eine Voraussetzung ist, dass die Vereine und Institutionen kreisweit aktiv sind. Das bedeutet, sie müssen sich im oder für das überwiegende Kreisgebiet engagieren. Vereine und Institutionen, die lediglich in einer Stadt oder Gemeinde oder einem kleinen Teil des Kreisgebietes aktiv sind, können nicht berücksichtigt werden. Zudem muss sich das Engagement auf mindestens einen der folgenden Bereiche beziehen:

1. Erhalt von Kultur und Traditionen sowie des regionalen Erbes;

2. Pflege und Förderung des Brauchtums und der typischen Lebensart im Kreis Kleve;

3. Erhalt und Stärkung sowie Weiterentwicklung des Zusammenlebens im Kreis Kleve (Heimat schaffen und erhalten) – z.B. durch den Schutz der Natur, aber auch besondere Verdienste im Bereich der Integration und der Inklusion;

4. Bewahrung und Bewusstmachung der Lokalgeschichte.

Die Auswahl der Preisträger*innen sowie die Entscheidung über die Anzahl obliegen dem Kreistag. Maximal drei Preisträger*innen können in diesem Jahr den Heimat-Preis erhalten. Wer in einem Jahr als Preisträger*in ausgewählt wurde, kann in den folgenden Jahren nicht erneut ausgezeichnet werden.

Bewerbung online oder postalisch

Die Vorschläge können direkt online auf der Homepage des Kreises Kleve unter www.kreis-kleve.de eingereicht werden (Suchbegriff: Heimatpreis). Wer seinen Vorschlag schriftlich einreichen möchte, findet online ein Formblatt zum Download. Dieses muss die Kreisverwaltung spätestens bis zum 22. April entweder an info@kreis-kleve.de oder postalisch an Kreisverwaltung Kleve, Abteilung Zentrale Dienste, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve, erreicht haben.