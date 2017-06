Kleuskens: „Junge Spieler integrieren“

Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen für die Viktoria Winnekendonk. Tabellenplatz sechs ist am Ende dabei herausgesprungen in der Kreisliga A – ein Rang, mit dem man im Golddorf sehr zufrieden sein kann. „Mein Ziel war vor der Saison, zwischen Platz sechs und zehn zu landen, der Vorstand hatte lediglich den Nichtabstieg gefordert“, sagte Trainer Sven Kleuskens. 40 Punkte sammelte sein Team am Ende, elf Siegen standen sieben Remis und zwölf Niederlagen gegenüber.

Lediglich zum Beginn der Rückrunde war die Stimmung bei der Viktoria zwischenzeitlich mal nicht so gut. Da nämlich traf die Kleuskens-Elf in einigen aufeinanderfolgenden Spielen auf die Top-Teams der Liga und hatte eine arge Durststrecke. „Wir haben da nicht die Geduld verloren, weil wir wussten, dass die Mannschaften, mit denen wir uns messen müssen, am Ende kommen“…

