Kletterscheinausbildung für Jugendliche

Ab Dienstag, 7. Mai, geht es für Kevelaerer Schülerinnen und Schüler wieder hoch hinaus. Dann startet für die Schülerschaft des Kevelaerer Schulzentrums nämlich eine neue Kletterausbildung.

Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die in Kevelaer auf das Gymnasium oder auf die Gesamtschule gehen, haben an fünf Kletterkurs-Terminen die Möglichkeit, das selbständige Sichern, Klettern und Ablassen im Toprope zu erlernen und am Ende des Kurses einen Kletterausbildungsschein zu erhalten. Für den Kletterschein nehmen die Schülerinnen und Schüler an insgesamt fünf Ausbildungstagen teil.

Der Kurs findet jeweils dienstags am 7. Mai, 14. Mai, 4. Juni, 11. Juni und 18. Juni von 13.25 Uhr bis 17 Uhr am Kletterfelsen in Sonsbeck statt. Die An- und Abreise ist organisiert. Der Eigenanteil für den Kurs beträgt einmalig 10 Euro.

Der Kletterkurs wird von der Kevelaerer Schulsozialarbeit organisiert und gemeinsam mit Kursleiter Tim Rambach von der Diakonie angeboten.

Interessierte können sich bei Fragen an die Schulsozialarbeit des Kevelaerer Schulzentrums wenden. Kontakt: Cornelius Niederholz; Raum: A-E-67; Tel.: 0162 7833932; E-Mail: niederholz@kvgg.schule oder niederholz@ge-kv.de.