Das wissen vermutlich viele Wember Mitbürger nicht, dass sie in ihren Mauern ein wahres Kleinod bewahren. Da gibt es auf der Schanz ein Haus, das echte Schätze in sich birgt. Marco Ellmer, Orgelbauer und Spezialist für Intonation (Stimmung) von Orgeln bei der Firma Orgelbau Seifert in Kevelaer, hat in seinem Haus ein wahres Paradies für Orgelmusik geschaffen.

Vor wenigen Jahren hat er mit seiner Familie das Haus gekauft und aufwändig renoviert. Wer vor dem Haus steht, würde niemals vermuten, was sich hinter dieser schlichten Fassade verbirgt. In unzähligen Freizeitstunden hat Marco Ellmer alte Orgeln und Orgelteile vor der Verschrottung gerettet und in seinem Haus eingebaut. Somit gibt es jetzt zwei Orgeln und eine Harmonium in einer hervorragenden Klangqualität.

Davon konnte sich auch am Wochenende der italienische Konzertorganist und Künstler Paolo Oreni überzeugen. Der war zu einem Konzert in der Kirche in Goch eingeladen und hatte es sich nicht nehmen lassen, vorher bei dem mit ihm befreundeten, Marco Ellmer, vorbeizuschauen.

Obwohl er auch Opfer der Unpünktlichkeit der Deutschen Bundesbahn geworden war und dadurch in Zeitnot geriet, ließ er es sich nicht nehmen, vor einem kleinen Publikum alle drei Instrumente zu testen. Die Zuhörer erlebten einen bestens gelaunten Paolo, der mit seinem italienisch unterlegten sehr gutem Deutsch die kleine Schar unterhielt. Er entlockte allen drei Instrumenten nicht nur klassische Orgel-Literatur, sondern spielte auch beeindruckende Improvisationen, u. a. auf Wunsch der Zuhörer auch mal was von ABBA. Paolo steckte mit seiner guten Laune und Spielfreude alle Anwesenden an und diese erlebten einen unvergleichlichen Nachmittag.

Paolo meinte launig: „Ich habe noch nie gesehen, dass eine Kathedrale auf so engem Raum drei Orgeln zur Verfügung hat. Marco, du hast die kleinste Kathedrale der Welt! Und – ich habe noch nie eine Orgel in einem ehemaligen Stall gespielt.“

Bestens gelaunt und mit großer Dankbarkeit verließen die Zuhörer dieses außergewöhnliche Konzert. Ein ganz besonderer Dank ging an den Künstler und an Marco Ellmer, der so etwas Besonderes erst möglich gemacht hat.

Wer einmal so etwas erleben will, kann sich gerne beim Orgelbauverein Kevelaer melden, bei dem Marco auch als Vorstandsmitglied wirkt. Der Verein stellt dann den Kontakt her.

Natürlich ist der zur Verfügung stehende Raum sehr begrenzt, aber für Clubs, Familien, Freundeskreis etc. durchaus geeignet. Da Marco Ellmer auch viele Freundschaften in Organisten-Kreisen pflegt, kommen immer mal wieder auch hochrangige Künstler vorbei. Diese sind begeistert von dieser ungewöhnlichen Orgelwelt. Auf die Frage an die Ehefrau, was das für sie alles bedeutet, meinte diese schmunzelnd:„Marco ist hin und wieder mal verstimmt, seine Instrumente nie!“