Kleinbus und Kleintransporter stoßen aneinander

Am Freitag, 6. Dezember 2019, gegen 7.40 Uhr war ein 59-Jähriger in seinem Kleinbus auf der Veerter Straße in Richtung Veert unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein Kleintransporter entgegen, der sehr weit links fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln aneinander. Der 59-Jährige hielt sofort an, der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei bitten nun den Fahrer des Kleintransporters und weitere Zeugen, sich unter Tel. 02823-1080 zu melden.