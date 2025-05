Bisher unbekannte Täter haben sich am Donnerstag (1. Mai 2025) um 16.49 Uhr Zugang zu einem Fabrikgebäude am Gewerbering in Kevelaer verschafft. In dem Gebäude wurden diverse dort produzierte Kleidungsstücke entwendet. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.