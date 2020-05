Klassische Musik am Wohnstift

Seit Wochen können Musiker keine Live-Konzerte mehr spielen. Menschen können das Erlebnis eines Instrumentenklangs kaum noch unmittelbar erfahren. Da tut es gut, wenn in Zeiten der Corona-Krise Künstler kreative Lösungen suchen, um zu musizieren und Menschen dabei zu erfreuen.

Seit ein paar Wochen ist die frühere Kevelaererin Lea Brückner am Niederrhein unterwegs. Am vergangenen Samstag machte die jetzt in Straelen lebende Violinistin erneut in ihrer früheren Heimat Station – und verwöhnte die vor ihren Wohnungen und auf ihren Balkonen verweilenden Bewohner des Wohnstifts St. Marien mit einem halbstündigen klassischen Konzert.