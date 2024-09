Große Vielfalt bei der „Rotary Classic Car Rallye Kevelaer“ Klassik-Faszination für einen guten Zweck

/ von René de Boer

Erster Halt: Gradierwerk. Hier trafen sich die Oldtimer-Fans zur Aufstellung der Fahrzeuge. Fotos: René de Boer

Nachdem es in den beiden vergangenen Jahren am Veranstaltungstag eher nass war, war Petrus den Teilnehmern und Veranstaltern der Rotary Classic Car Rallye Kevelaer diesmal wohlgesonnen. Bereits am frühen Samstagmorgen fanden sich insgesamt 46 klassische Automobile mit ihren Besitzern bei Sonnenschein am Gradierwerk ein und auch während der gesamten Fahrt blieb es sommerlich warm.

Vielleicht half auch die Tatsache, dass sich die Teilnehmer erstmals bei der Fahrt den Schutz und den Segen von oben einholen durften: Nach dem Frühstück und der Fahrerbesprechung im Restaurant ‚Venga‘ und dem Start im Minutentakt am Gradierwerk führte die Strecke über die Hauptstraße zum Kapellenplatz, wo Wallfahrtsrektor Dördelmann die Fahrzeuge und ihre Insassen mit Weihwasser segnete und eine gute Fahrt wünschte. „Wir wollten gerne die Hauptstraße und den Kapellenplatz mit einbeziehen. Diese Idee stieß beim Stadtmarketing und bei der Wallfahrtsleitung auf offene Ohren“, berichtete Bernd Pool vom Rotary Club Kevelaer. Auch die Teilnehmer zeigten sich vom Ambiente des Kapellenplatzes begeistert.

Von 26 bis 325 PS

Begeistert war auch Thomas Prinz, aktueller Präsident des Rotary Club Kevelaer, über das Teilnehmerfeld der Rallye, die zum neunten Mal ausgetragen wurde. „Autos aus verschiedenen Baujahren von 1940 bis 1999, von 26 bis 325 PS haben wir hier am Start“, zählte er auf…