14 Frauen trafen sich zu einem gemütlichen Nikolausfrühstück Klassentreffen Jahrgang 1947/1948

/ von Hildegard van Lier

untere Reihe (v.l.): Ursula Ripkens (geborene Herget), Käthi Roelofs (Waeteraere), Anni Seiler (Terlinden), Liesel Ermers (Ambrosius), Gertrud Paasen (Cerfontaine). Obere Reihe (v.l.): Annegret Wolsing (Meurs), Helga Hein (Freudenhammer), Hanni Jeuken (Cosmann), Maria Bay (Rogmann), Erika Poerschke-Meisen (Praest), Hanni Fleischer (Gossens), Renate Baumhoff (Tönnissen), Maria Hacks (Elbers) und Ida Luig (Nellesen). Leider verhindert: Marianne Brand (Müser), Doris Brouwers, Karola Meurs (Buitmann), Marlies van den Heuvel (Verberkt) und Christa Waerder. Liebe Gedanken erhielten vier verstorbene Mitschülerinnen. Foto: HvL

Zu einem fröhlichen Wiedersehen kam es am Nikolaustag 2023. 14 Frauen, die gemeinsam die ehemalige Mädchenschule am Markt in Kevelaer besuchten, trafen sich zu einem gemütlichen Nikolausfrühstück. „Natürlich mit frischen Weckmännern, wie es sich gehört“, betont Maria Hacks, Organisatorin des Treffens. Vor fast 70 Jahren, genauer gesagt 1954, wurden 32 Mädchen aus der Marienstadt in der Grundschule am Markt eingeschult.

Fräulein Klara Gottsmann begleitete als Klassenlehrerin sechs Jahre lang die jungen Schülerinnen. Unterrichtet wurden die Mädchen zusätzlich von Fräulein Post in Naturkunde und von Fräulein Jacobs im Fach Musik. Ja, in der damaligen Zeit wurden die Lehrpersonen noch mit „Fräulein“ angeredet. „Damals wurden auch Mädchen und Jungs in den Klassen und auf dem Schulhof streng voneinander getrennt“, erinnern sich die ehemaligen Klassenkameradinnen noch sehr genau.

Eine deutlich sichtbare Rinne habe den Mädchenschulhof vom Jungenschulhof getrennt. „Und wehe, man riskierte einen Blick“, berichtet Hanni Fleischer. Selbst heimliche Treffen am nahegelegenen Kreuzweg wurden entdeckt. Wer die sonntägliche Christenlehre versäumte, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, wurde am Montagmorgen in der Schule gerügt. „Schließlich wurden wir während des Unterrichtes über den Inhalt abgefragt“, weiß Maria Hacks zu berichten.

„Im Grunde aber waren wir alle ziemlich brave Mädchen“, bestätigen alle Beteil…