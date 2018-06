Nach der Generalreinigung und Überholung der Orgel von St. Antonius Kervenheim im Frühjahr, fand nun eine kirchenmusikalische Konzertandacht in der Kirche statt. Pastor Andreas Poorten, der mit Meditationstexten die musikalischen Darbietungen abrundete, begrüßte zu Beginn besonders Astrid Sadra von Orgelbau Seifert, die mit ihrem Kollegen Maximilian Paroth (dieser war verhindert) maßgeblich die Restaurierungsarbeiten durchgeführt hatte.

„Komm Heiliger Geist zu uns herab. Löse unser erstarrtes Herz und fülle es aus, so wie die Orgel diesen Kirchenraum erfüllt“, formulierte Poorten es in einem Gebet, nachdem durch Christian Franken an der Orgel und der Kirchenchor St. Cäcilia Kervenheim, unter Leitung von Annegret Pfaff, eine Stunde volle und reine Klänge im Kirchenschiff erklingen ließen.

Christian Franken freute sich, dass nach der Überarbeitung der Orgel di…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Klare Orgeltöne erfüllten den Kirchenraum 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by