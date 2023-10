Der Theaterchor Niederrhein fuhr in die englische Stadt Bury St. Edmunds und absolvierte dort zwei Konzerte Klangvolle Völkerverständigung

Ein Großteil des Chores beim Gruppenfoto vor dem Abschied. Foto: privat

Eines der größten Komplimente, das der Theaterchor Niederrhein im Nachgang seiner viertägigen Reise in die britische Partnerstadt Kevelaers Bury St. Edmunds noch während der Rückfahrt erhielt, war eine Botschaft der englischen Chorleiterin Birgitta Kenyon.

Sie fasste ihre Freude über das gemeinsame Konzert am Samstagabend und den Besuch mit den Worten zusammen: „You have brought your joy and love of music to share with Bury St. Edmunds and all our local singers. I really feel your singing has had a strong impact on the choirs who met and performed with you. I know my young singers were on Cloud Nine afterwards. (….) We are privileged to have had this experience with you.“ Grob übersetzt heißt das soviel wie: „Freude und Liebe zur Musik habt ihr uns gebracht, alle Chöre sind davon inspiriert. Meine jungen Sänger sind auf Wolke Sieben. Wir danken für das Privileg, mit Euch gesungen zu haben.“

Zwei umjubelte Konzerte in Kevelaer

Vier Jahre zuvor hatte der Jugendchor „The Voice Squad“ Kevelaer besucht und gemeinsam mit dem Theaterchor Niederrhein zwei umjubelte Konzerte im Bühnenhaus gegeben (das KB berichtete). Daraus war die Idee entstanden, einen konzertanten Gegenbesuch zu machen. Doch Corona bremste die Idee für drei Jahre aus, b…