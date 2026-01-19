Klangkonzerte in Kevelaer

Auch in diesem Jahr lädt der Musiker Daniel Wouters zu insgesamt acht meditativen Klangkonzerten im Hotel Klostergarten ein.

Klänge von Klangschalen, Windspielen, Monochord oder Sansula wirken beruhigend auf unser Nervensystem. Die Fokussierung auf den Klang bietet dabei die Möglichkeit, einen meditativen Zustand zu erreichen.

Körper und Geist dürfen während des Konzertes entspannen und man bekommt wieder ein Gefühl dafür, wie gut es tut, sich zwischendurch Pausen zu gönnen.

Ein Konzert dauert etwa 45 Minuten. Vorher ist Zeit, sich eine gemütliche Position im Liegen oder Sitzen, mit mitgebrachten Matten, Decken und Kissen einzurichten und es gibt eine kurze Einleitung.

Nach dem Konzert ist noch etwas Zeit, wieder im Raum anzukommen. Einlass ist um 19:15 Uhr an der Pforte des Hotels Klostergarten, Beginn um 19:30 Uhr.

Das erste Konzert findet am Montag, dem 19. Januar statt.

Die weiteren Termine sind jeweils montags zu selben Zeit am 2. Februar, 2. und 16. März, 20. April, 5. Oktober, 23. November und am 7. Dezember. Der Meditationsraum ist barrierefrei zu erreichen.

Ein Kostenbeitrag von 10-15 € kann nach dem Konzert in den Hut gelegt werden.

Anmeldungen für einzelne oder mehrere Konzerte per Email an daniel.wouters@web.de.