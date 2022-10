Klänge der Beatles kommen nach Kevelaer

Die Songs und Melodien der „Beatles“ fesseln auch über 50 Jahre nach Auflösung einer der berühmtesten Bands der Pop/Rock-Geschichte immer noch das Publikum. Und so meldet sich der Nettetaler Chor „Kalobrhi“ unter dem Dirigat des Basilikaorganisten Elmar Lehnen zusammen mit den „Kevelaer Allstars“ unter ihrem Leiter Markus Birkhoff nach zweijähriger Corona-Pause auf der Bühne zurück. „All You Need Is Love“ haben die Musikerinnen und Musiker ihr Programm getauft, einen abwechslungsreichen Streifzug durch die zehnjährige musikalische Schaffensphase der Fab Four aus Liverpool: von „Can’t Buy Me Love“ über „With A Little Help From My Friends”, „Hey Jude” zu „Let It Be”; ob a capella, mit Klavierbegleitung oder mit großer Band. Die Arrangements stammen von dem Kevealer Musiker Birkhoff, die Gesamtleitung hat Lehnen.

Für Freitag, 4. November 2022, um 19.30 Uhr, in der Clemenskapelle in Kevelaer gibt es noch Karten in der Tourist Information im Rathaus Kevelaer oder unter beatles@kalobrhi.de.