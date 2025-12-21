KKA unterstützt praktizierte Abfallvermeidung

Auch in diesem Jahr verzichtet die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) auf Weihnachtskarten und -präsente und spendet das Geld stattdessen an Organisationen, die mit ihrer Arbeit (auch) zur Abfallvermeidung beitragen.

In diesem Jahr geht dieses Geld an die Reparier-Initiativen im Kreis Kleve. KKA-Geschäftsführer Rolf Janssen übergab den symbolischen Spendenscheck stellvertretend an die ReparierBar Kevelaer.

Elf Initiativen im Kreis

Nachdem sich im Sommer in Kalkar ein weiteres Repair-Café gegründet hat, bestehen inzwischen insgesamt elf derartige ehrenamtliche Initiativen im Kreisgebiet.

Sie nennen sich alternativ auch ReparierBar, ReparaturCafé, Repair & Kaffee oder Reparaturtreff und bestehen außer in Kalkar noch in Emmerich, Rees, Kleve, Uedem, Goch, Kevelaer, Geldern, Nieukerk, Rheurdt und Wachtendonk.

Hilfe zur Selbsthilfe

Hier wird unter dem Leitgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ gemeinsam mit den ehrenamtlichen (Fach-)Kräften daran gearbeitet, defekte Gegenstände zu reparieren und ihnen somit ein zweites Leben zu geben. Und das mit guten Erfolgsquoten.

„Das ist praktizierte Abfallvermeidung“, lobt Rolf Janssen die nachhaltige Idee der Reparier-Initiativen.

„Reparieren statt wegwerfen ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass defekte Produkte nicht sofort entsorgt werden. Und an den vollen Terminplänen der Initiativen lässt sich erkennen, dass der Bedarf vorhanden ist.“

Und der reicht – wie zum Beispiel in Kevelaer – vom Scheren- und Messerschleifen über defekte Armbanduhren bis hin zum Staubsauger, der seinen Dienst versagt.

Für Werkzeug und mehr

Der symbolische Spendenscheck, der im Dezember in Kevelaer übergeben wurde, steht für 250 Euro, die jede dieser Initiativen in den nächsten Tagen von der KKA erhält. Diese können dafür Utensilien wie Werkzeuge, Lampen oder Prüfgeräte anschaffen, die beim für Bürgerinnen und Bürger kostenlosen Angebot benötigt werden.

Kontaktdaten

Abgesehen von Spenden freuen sich die Initiativen auch immer über neue Helferinnen und Helfer, die beim Reparieren oder in der Organisation mitwirken wollen. Die Kontaktdaten hat die KKA auf der eigenen Website unter www.kkagmbh.de/repair-cafe zusammengefasst.