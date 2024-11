Drei Kitas müssen erneuert werden. Welche Art der Erneuerung es wird, ist auch eine Frage der Förderung. Kitas in Kevelaer: Neubau oder Sanierung?

/ von Michael Nicolas

Kevelaerer Kitas müssen erneuert werden. Symbolbild: pixabay

Die Diskussion um den aktuellen städtischen Haushaltsentwurf ist, trotz der frühzeitig verkündeten Ablehnung durch die CDU (das KB berichtete ), noch nicht voll entbrannt. Da winken an einem nicht allzu fernen Horizont weitere Kosten, die auf die Stadt und damit auf die Steuerzahlenden zukommen. Kämmerer Ralf Püplichuisen hatte im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen, dass künftig nicht unerhebliche Investitionen anstünden. Wie aus einem Bericht der Verwaltung für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12. November hervorgeht, müssen drei Kitas saniert beziehungsweise neu gebaut werden.

Jugendhilfeausschuss

Bei zweien sind die Kosten noch gar nicht ermittelt. Fest steht nur, dass es mit dem St. Quirinus Kindergarten in Twisteden und dem St. Marien Kindergarten in Kevelaer nicht weitergehen kann wie bisher. Beim St. Antonius Kindergarten ist man schon etwas weiter, wartet aber noch auf eine wichtige Entscheidung des LVR.

Die Situation im Einzelnen: Zum St. Quirinus Kindergarten habe die Kirchengemeinde mitgeteilt, dass keine weiteren finanziellen Mittel in den Ausbau bzw. in die Modernisierung der Kindertageseinrichtung fließen werden. Zum 31.07.2024 endete der Erbaupachtvertrag. Seit dem 01.08.2024 sei das Gebäude im Eigentum der Stadt. Im Rahmen eines Mietverhältnisses betreibe der Träger weiterhin die Kindertageseinrichtung. Die laufende Unterhaltung des Gebäudes sei aber Aufgabe der Stadt. Bis zur Fertigstellung einer neuen Kindertageseinrichtung in Twisteden solle das Gebäude weiter als Kindergarten genutzt werden. „Zukünftig ist geplant das Gebäude für schulische Zwe…