Kirmeswetter egal

Die Bürgermeister von Kevelaer und Geldern hatten sich geeinigt und verständigten sich auf den Verzicht der geliebten und beliebten Mai- und Pfingstkirmes. Der Grund dafür ist hinlänglich bekannt, den werde ich jetzt auch nicht noch mal nennen.

Was für ein Verlust! Da ging uns in Kevelaer ja nicht nur der schöne Umzug durch die Lappen, und das bereits zum zweiten Mal. Nein – etwas anderes, was eigentlich auch zu einer gewissen Tradition gehört, fiel wieder einmal „bedauerlicherweise“ weg.

Wie war das noch mal mit unserem Kirmeswetter? Regnete es an Christi Himmelfahrt bei uns in Kevelaer, war auch für die kommenden Tage kein stabiles Wetter zu erwarten. Dann schien aber „dort“ die Sonne! Oder es lief umgekehrt und an Pfingsten hat es geschüttet – zur griemelnden Freude oder Hoffnung des einen, dass es doch bloß den anderen erwischen möge.

„Zustände“ und Eifersüchteleien wie in Köln-Düsseldorf oder Mainz-Wiesbaden oder bei anderen Nachbarn? Wenn es sie gegeben haben sollte, sollte!, dann sind sie Geschichte – oder doch nur bis nächstes Jahr?

Es mahnte doch schon vor vielen Jahren ein Kevelaerer Bürgermeister: „Seid einig!“ Auch wenn Mathias Marx an etwas anderes gedacht hatte – sein Satz ist wohl bei den heutigen Stadtvätern angekommen. Geht doch, oder?

Mechel scheint noch nicht ganz überzeugt zu sein: „Ek fond dat begge Tärge gar ni so aereg. On Petrus däj sowieso wat hän wellde.“

Euer Hendrick