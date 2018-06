Ebenso fröhliche wie stimmungsvolle Tage stehen auch in diesem Jahr ins Haus

Das Kirmes- und Schützenfest im August wird erneut im einmaligen Ambiente der Burg Kervenheim zuhause sein. Bereits jetzt darf man sich auf herausragende Veranstaltungen freuen, wie das aus Funk und Fernsehen bekannte Bauchredner-Duo Klaus & Willi, die sensationelle Lichtshow der Mobilesound-Techniker, die DJs von K-rave, den Königsgalaball der St.-Sebastianus-Schützen, eine ökumenische Messe, das Familienfest mit Entenrennen und großer Tombola, einen musikalischen Frühschoppen sowie zum Ausklang am Montag den klassischen Dämmerschoppen mit der Partyband „Two For You“.

Zum Auftakt des langen Festwochenendes am Donnerstag, 23. August, haben die Geselligen Vereine Kervenheim-Kervendonk im Rahmen des Kabarett-und-Comedy-Abends mit „Klaus & Willi“ wieder ein echtes Highlight verpflichten können. Das Duo ist seit Jahren im prestigeträchtigen Kölner Karneval eine feste Größe und durch Auftritte in Funk und Fernsehen einem breiten Publikum bestens bekannt. Sie werden die Besucher garantiert einem herzhaften Zwerchfelltraining unterziehen. Mit diesem charmanten Bauchredner und seinem frechen Affen gibt erneut Personal der ersten Garde deutscher Humorweltmeister seine Visitenkarte in Kervenheim ab. Ein echter Stimmungsgarant für das kleine, aber feine Schützenfest zwischen Niers und Rhein.

Die Eintrittskarten zum Preis von 19,50 Euro sind ab sofort bei den Vorverkaufsstellen Bäckerei Kürvers, Kervenheim, Volksbank, Winnekendonk und Bürgerbüro, Kevelaer zu bekommen. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.