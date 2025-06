Kirmes in Winnekendonk

Am ersten Juliwochenende feiert Winnekendonk seinen diesjährigen Festkettenträger samt Adjutanten und den Schützenthron.

Die Nachbarschaften der Würdenträger kränzen schon fleißig und die Vorbereitungen der Geselligen Vereine wurden erfolgreich abgeschlossen. Dazu gehörte auch die traditionelle Weinprobe. Getränkelieferant Patrick Tenhaef und die Festwirtin Bianca Winthuis hatten eine Weinauswahl zusammengestellt.

Das Präsidium der Geselligen Vereine, der Thron der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, Festkettenträger und Adjutant der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft sowie deren Ehefrauen und Vertreter des Musikvereins Winnekendonk ließen es sich schmecken und kürten drei Favoriten, die zur Kirmes ausgeschenkt werden.

Am Freitag, 4. Juli, wird um 17 Uhr die Kirmes durch Bürgermeister Pichler eröffnet. Nach Freibier folgt ein Marsch durchs Dorf, vorbei am geschmückten Haus des Königs, Alfred Scholz. Danach folgt der Königsgala-Ball.

Am Samstag feiert Winnekendonk die Kirmesparty der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft mit der Band „TWO FOR YOU“.

Der Sonntag ist Familientag. Für die Kinder gibt es eine Schiffsschaukel, einen Kletterparcour, einen Trampolinpark und eine Hüpfburg. Der Musikverein spielt zum musikalischen Frühschoppen auf.

Am Montag ist traditionell der Haupttag der Kirmes. Um 6 Uhr beginnt der Musikverein mit dem Wecken von Ortsvorsteher, König, Festkettenträger und Adjutant und zieht durch Winnekendonk. Es folgt ein Frühstück beim Festkettenträger Fred Eickhoff. Er arbeitet seit Jahren im Vorstand der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft mit, die jetzt 25 Jahre besteht und daher vom ganzen Dorf gefeiert wird.

Am Montag geht es um 15.30 Uhr weiter mit der Kranzniederlegung zu Ehren aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Um 16 Uhr findet in der St.-Urbanus- Kirche ein ökumenischer Wortgottesdienst statt. Danach werden im Bürgerpark die Festketten an den Festkettenträger und den Adjutanten Dirk Schuschmehl übergeben. Nach großem Applaus und dem Abschreiten der angetretenen Vereine folgt der Umzug durchs Dorf. Er endet am Festzelt, wo sich alle zum Feiern, Tanzen und Klönen treffen.

Am Dienstag endet die Kirmes mit der Rückgabe der Festkette und dem Verbrennen der Kirmespuppe.