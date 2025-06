Kirmes in Wetten

In Wetten steht die Kirmes vor der Tür. Am kommenden Freitag starten die Feierlichkeiten mit dem Königsgalaball im Knoasesaal um 18 Uhr.

„Wir können es kaum erwarten, ‚met de Wettesse Knoase‘ zu feiern, in unserer Dorfgemeinschaft und mit vielen Gästen aus nah und fern. Lasst uns zusammen lachen, tanzen, singen und das zum Strahlen bringen. Auf eine großartige Zeit“, so der Festkettenträger Willi Selders und sein Adjutant Oliver Langanke.

Samstag

Am Samstag, 14. Juni 2025, geht es um 16 Uhr mit einem Festgottesdienst los, danach folgt die Kirmeseröffnung mit Fassanstich um 17.30 Uhr. Ab 20 Uhr wird dann im Knoase-Saal zur Musik von „42 frogs“ und „TESFY“ gefeiert.

Sonntag

Am Sonntag, 15. Juni 2025, geht es um 11 Uhr mit dem Ständchen am Josef-Haus los. Darauf folgt um 14 Uhr die Knoaseolympiade mit Kaffee und Kuchen, Getränkepavillon, Spaß für Kinder und Live-Musik von „Pipes and Drums“. Um 17.30 Uhr findet dann die Kirmesverlosung statt. Die Hauptpreise dieses Jahr:

Erster Preis: 1.000 Euro

Zweiter Preis: „WEBER“-Gasgrill (mit Unterstützung von Baufuchs Vos)

Dritter Preis: Ballonfahrt für zwei Personen

Vierter Preis: spektakuläre Kutschfahrt.

Der Tag klingt anschließend mit dem Bäckerabend auf dem Marktplatz aus. Musikalisch begleitet wird der Abend von „Samba-X“.

Montag

Der Hauptfesttag am Montag, 16. Juni, beginnt mit dem traditionellen Wecken um 6 Uhr. Um 9 Uhr begeht man dann gemeinsam das Festhochamt. Im Anschluss folgt der große Umzug durchs Dorf und schließlich die Festkettenübergabe. Der Tag endet mit einer Kirmesfeier im Knoasesaal mit Live-Musik von „Treasure“.

Dienstag

Am Dienstag, 17. Juni, wird ab 11 Uhr beim Bäcker frühgeschoppt.

Mittwoch

Am Mittwoch, 18. Juni, muss um 20 Uhr die Festkette im Knoasesaal zurückgegeben werden. Gegen 23 Uhr wird dann die „Kermespopp“ an der Niersbrücke verbrannt und die Kirmes geht zu Ende.

Alle Interessierten sind herzlich zur diesjährigen Kirmesfeier eingeladen.