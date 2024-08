Kirmes in Lüllingen

Zur Kirmes und zum Schützenfest lädt die St. Rochusbruderschaft vom 30. August bis 2. September 2024 herzlich ins Heidedorf Lüllingen – De Klus ein.

Los geht es auf dem Dorfplatz am Freitag, 30. August, um 18 Uhr. Ortsbürgermeisterin Julia Janßen eröffnet die Kirmes – in diesem Jahr samt Schießbude und anderen Attraktionen. Für die musikalische Unterhaltung und Disco im Zelt sorgt DJ Hennes aus Walbeck. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag treffen sich die Schützenbrüder um 15.45 Uhr aufgrund der Baustelle an der Kreuzung diesmal an der Alten Schule statt am Vereinslokal Luyven. Unter den Klängen des Musikvereins 1877 Walbeck e.V. zieht die Bruderschaft über Rochusweg und Thusenhof zur prächtig geschmückten Residenz des Königs auf dem Thusenweg 1. Nach einem gemeinsamen Foto mit Hofstaat und Bruderschaft und einem Umtrunk beim König marschiert die Bruderschaft ab 17.45 Uhr wieder zurück ins Dorf. Über Thusenweg und Rochusweg geht es in den Kerstenweg und über die Twistedener Str. zum Feuerwehrhaus.

Dort finden die Ansprachen und das Fahnenschwenken zu Ehren der Majestäten statt. Anschließend geht es über die Twistedener Str. auf den Dorfplatz ins Festzelt zum Ehrentanz. Um 19 Uhr schließt sich der Königsgalaball an, zu dem die Bruderschaft alle herzlich einlädt. Für gute Tanzmusik sorgt die Band „Two for you“. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Festhochamt in der Kirche. Ab 12 Uhr öffnet der Imbisswagen, so dass auch für den anschließenden Kirmesfrühschoppen die nötige Grundlage geschaffen werden kann. Ab 15 Uhr unterhält „Danilein vom Niederrhein“ mit Ballonkunst und Glitzertattoos im Rahmen des Familientages die Besucherinnen und Besucher. Kaffee und Kuchen gibt es auf dem Kirmesmarkt ab 15 Uhr.

Am Montag, 2. September, beginnt der Wortgottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft um 9.30 Uhr. Anschließend besuchen die Schützenschwestern und -brüder die Gräber der verstorbenen Mitglieder, bevor es zum gemütlichen Frühstück im Landgasthof Luyven geht. Um 19 Uhr wird die Kirmes mit dem Verbrennen der Kirmespuppe offiziell beendet.

Der Hofstaat

In diesem Jahr stellen eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann das Königspaar. Neben König Maik Stammen und Königin Lisa Lörcks sind auch die Minister Niklas Velling und Arne van Lipzig sowie der Jugendthron in der Lüllinger Feuerwehr.

Maik ist 25 Jahre alt und Gärtnermeister im Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Kruhs. Neben seiner Aufgabe als stellvertretender Jungschützenmeister in der Bruderschaft ist er zudem auch im Vorstand der KLJB Geldern.

Arne, 22 Jahre, macht zur Zeit ein duales Studium bei der IT für Caritas eG in Geldern. Zu seiner Hofdame wählte er Lea Henrichs aus Walbeck.

Niklas ist mit 21 Jahren der Jüngste der Drei. Er geht nun zur Meisterschule für Gärtner im Zierpflanzenbau. Als Hofdame begleitet ihn seine Freundin Julia Görtz aus Hartefeld.

Königin Lisa ist stellvertretende Leiterin der Löscheinheit Lüllingen. In ihrer Freizeit spielt sie Tennis oder reitet auf ihrem Pferd.

Auch die Hofdamen sind sehr aktiv: Lea und Julia sind aktive Messdiener und in der Leitung in Walbeck bzw. Hartefeld. Julia arbeitet zudem in der Leiterrunde der Pfadfinder und singt im Kirchenchor.

Jugendprinz wurde in diesem Jahr Lukas Küsters. Zu seinen Adjutanten wählte er seinen Bruder Jens Küsters und Noah Jeckstadt. Auch diese Drei sind in der Lüllinger Feuerwehr.

Neben Feuerwehr und Bruderschaft sind alle Sechs auch in der KLJB Geldern aktiv. Aus diesem Grund zieht am Samstag auch die Landjugend im Umzug mit.