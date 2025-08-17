Kirmes in Lüllingen

Josephine Michaelis ist die Jugendprinzessin 2025 im Heidedorf Lüllingen. Im Mai errang sie beim Prinzenschießen vor Jens Küsters und Lena Arrets den 1. Platz.

Damit ist sie die erste zweifache Prinzessin der Jungschützen. Zuvor wurde nur Sebastian Claßen (2002 und 2006) mehr als einmal Jugendprinz.

Nachdem Josephine 2022 mit 15 Jahren bereits die jüngste Prinzessin des Vereins geworden ist, konnte sie auch in diesem Jahr den Titel holen.

Bei der Vereinsmeisterschaft konnte sie sich zudem als Beste durchsetzen und holte auch noch als beste weibliche Schützin der Saison den Polfers-Damenpokal.Viele Gründe, Josephine auf dem Schützenfest hochleben zu lassen!

Zu ihren Adjutanten wählte sie ihren Freund Robin Dietz und ihre Freundin Jule Hoffmanns, die sie bereits 2022 begleitet hatten.

Josephine ist nun 18 Jahre, Robin 19 und Jule noch 17 Jahre. Beide Damen sind als Leiterinnen bei den Messdienern aktiv. Josephine befindet sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft am St. Clemens Hospital in Geldern und Jule hat dieses Jahr ihr Abitur bestanden und beginnt nun eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei der „Q-Flower“ Handelsgesellschaft mbH in Herongen.

Alle drei sind sehr sportlich, wobei Robin den Sport sogar zum Beruf macht. Er macht ein duales Studium im Bereich Sportwissenschaft und Training bei der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf und arbeitet beim Sportclub Krefeld 1905 e.V..

Das Kirmesprogramm

Zur Kirmes und zum Schützenfest lädt die St. Rochusbruderschaft vom Freitag, 5. September, bis Montag, 8. September 2025, herzlich ins Heidedorf Lüllingen – De Klus ein.

Los geht es auf dem Dorfplatz am Freitag um 18 Uhr. Ortsbürgermeisterin Julia Janßen eröffnet die Kirmes – in diesem Jahr wieder samt Schießbude und anderen Attraktionen. Für die musikalische Unterhaltung und Disco auf dem Dorfplatz sorgt DJ Hennes aus Walbeck. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag findet um 18 Uhr ein Umzug der Jugendprinzessin im Ort statt. Hierzu begleiten die Jungschützen und Jules Vereinskameraden des Walbecker Musikvereins – Jule spielt dort Trompete – den Jugendhofstaat. Anschließend findet ein kleiner Festakt auf dem Dorfplatz statt. Um 19 Uhr schließt sich eine Open-Air-Party auf dem Dorfplatz mit DJ Piro an. Hierzu sind alle bei freiem Eintritt herzlich eingeladen.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Festhochamt in der Kirche. Ab 12 Uhr öffnet der Imbisswagen, so dass auch für den anschließenden Kirmesfrühschoppen die nötige Grundlage geschaffen werden kann. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Kirmesmarkt und um 16 Uhr kommt „Danilein vom Niederrhein“ mit Ballonkunst im Rahmen des Familientages.

Am Montag beginnt der Wortgottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft um 9.30 Uhr. Anschließend besuchen die Schützenschwestern und -brüder die Gräber der verstorbenen Mitglieder, bevor es zum gemütlichen Frühstück in das Informations- und Begegnungszentrum „Alte Schule“ geht. Um 19 Uhr wird die Kirmes mit dem Verbrennen der Kirmespuppe offiziell beendet.