Am Donnerstag, 9. Mai 2024, startet die alljährliche Kirmes in Kevelaer mit dem traditionellen Fassanstich um 11 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz. Am Freitag, 10. Mai 2024, lädt die 1,50-Party um 20 Uhr zum feiern ins Festzelt ein.

Der Samstag ist wie in jedem Jahr der Hauptfesttag und beginnt um 5 Uhr mit dem traditionellen Wecken des Festkettenträgers durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer. Um 9 Uhr wird dann am alten Rathaus die Festkette übergeben. Ab 10.30 Uhr macht sich der große Festumzug auf dem Weg. Ab 12.30 Uhr kann dann im Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz gefeiert werden.

Am Sonntag, 12. Mai 2024, startet um 15 Uhr ein Sternmarsch von Musikzügen und Chören am Kapellenplatz, der sein Ende am Festzelt findet, wo ab 16 Uhr gefeiert wird.

Der Abschluss der Kirmes wird am Montag, 13. Mai, gegen 21.30 Uhr mit der Verbrennung der „Kermespopp“ und dem Feuerwerk gefeiert.