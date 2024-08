Wie in jedem Jahr wird die Kirmesfeier von den Sebastianus-Schützen und den Geselligen Vereinen organisiert. Der Sonntag ist traditionell der Tag der „Geselligen“. Eine große Unterstützung erfolgt dabei seit Jahren durch die „WIR“-Gruppe.

Am Kirmessonntag verwandelt sich der historische Burghof mitten im Dorf traditionell in einen bunten Treffpunkt für Groß und Klein. Auf dem Programm steht dann wieder der Familientag der Kervenheimer Kirmesfeierlichkeiten: Die Organisatoren haben sich wieder einiges einfallen lassen. Schon bei der Landpartie in Juni konnten die Besucher ein wunderschönes historisches Karussell bewundern, dass besonders den kleinen Besuchern viel Freude bereitet hat. Dieses Karussell wird sich auch am Familiensonntag wieder drehen. Aber auch für die etwas Älteren gibt es unter anderem eine Riesenhüpfburg, Bullenreiten, ein Trampolin, ein Riesendartspiel und einen Bogenschießstand.

Die erwachsenen Besucher erwartet ein großes Kuchen-Büfett mit Kaffee und gut gekühlten Getränken. „Wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich für die vielen Kuchenspenden“ sagt Monika Volke-Hutmacher. „Und auch den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern in unserer Cafeteria“ ergänzt Cindy Bremner: „Ohne diese großartige Unterstützung könnten wir dieses Fest nicht feiern.“ Die beiden Frauen sind aktive Mitglieder der „Stammtischmädels“ des Dorfmarketing Vereins WIR für Kervenheim e. V.

Mit den Jahren wurde es für die Kirmes in Kervenheim immer schwieriger, Fahrgeschäfte zu finden. Daraus entstand der Leitgedanke der WIR-Gruppe, trotzdem auch Familien und Kindern ein schönes Kirmesfest zu bieten. Vor fast 20 Jahren wurden dann der Familientag und auch das Entenrennen angeregt, organisiert und durchgeführt. Das Fest wurde mit den Jahren immer größer und schöner und erfreut sich in jedem Jahr wachsender Beliebtheit bei Jung und Alt.

Der Höhepunkt des Festes ist das zwischenzeitlich auch schon traditionelle Entenrennen auf der Fleuth. Dafür werden 250 kleine gelbe durchnummerierte Plastikenten verkauft, die dann am späteren Nachmittag in die Fleuth geworfen werden. Mit großer Spannung erwarten dann die Gäste, am Froschbrunnen und auf der Brücke an der Schlossstraße, die schnellsten Enten. Gewonnen haben die Enten, die als erste nach ca. 150 Metern aus der Fleuth gefischt werden. Auf die Gewinner warten sehr schöne Preise.

Die Organisatoren hoffen auf schönes Kirmeswetter und freuen sich auf viele gut gelaunte Gäste.