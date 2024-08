Quietscheenten und gutes Wetter begleiteten die Kirmestage Kirmes in Kervenheim

/ von Lisa Schweren

Ab in die Fleuth ging es für das traditionelle Entenrennen. Foto: LS

Über herrliches Kirmeswetter konnte man sich in diesem Jahr in Kervenheim freuen. Zwar gab es abends mal den ein oder anderen Schauer, doch tagesüber strahlte die Sonne mit den Kervenheimerinnen und Kervenheimern um die Wette. Und für die Regenschauer gibt es schließlich das Kirmeszelt, das vor der Burg aufgebaut wurde.

Los ging es bereits am Donnerstag, 22. August 2024, mit dem Fassantsich um 17 Uhr und mit allschließender Kinderdisco. Am Freitagabend konnte dann ab 20 Uhr bei der Kirmesdisco gefeiert werden, aber nicht zu wild, schließlich musste man am nächsten Tag um 16.30 Uhr wieder fit sein. Denn da wurden das Königsilber und die Festketten übergeben. Nach einem Festumzug durch das Dorf wurde es dann Zeit für den Partyabend.

Besonders gut besucht war wohl der Tag der Geselligen Vereine am Sonntag, und das überraschte nicht, denn die Kervenheimer Vereine hatten sich ganz schön ins Zeug gelegt. Es gab neben reichlich Kuchen und Getränken auch einen Imbissstand, so dass für das leibliche Wohl gesorgt war.

Aber das wahre Highlight waren die vielen Aktivitäten für die Kinder. Neben Hüpfburg, Bogenschießen, Trampolinen und Bullenreiten lockte auch ein Haufen Sand die Kinder an. Denn im Sand versteckt waren Murmeln und jedes Kind, das zehn davon finden konnte, durfte sich über eine Mini-Wasserpistole freuen. Die kleine…