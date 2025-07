Kirchenmusik-C-Kurs im Bistum Münster

Orgelmusik, Chorleitung und eine breite Schulung in allen wichtigen musikalischen Fächern: Das bietet der Kirchenmusik-C-Kurs, der demnächst im Bistum Münster wieder startet.

Die Aufnahmeprüfung findet am Freitag, 11. September, in Münster, Georgskommende 19, statt. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 1. September möglich. Ausbildungsbeginn ist in der ersten Novemberwoche.

Voraussetzung für die Teilnahme am C-Kurs sind solide Grundkenntnisse im Klavierspiel, eine bildungsfähige Stimme, das Erkennen von einfachen Intervallen und Harmonien sowie vor allem: Freude am Erlernen des Orgelspiels und an der Chorleitung. Denn darum geht es in dem Kurs.

Er vermittelt eine fundierte musikalische Ausbildung und ist eine wichtige Voraussetzung für eine spätere Tätigkeit als Organistin oder Organist sowie in der Chorleitung. Außerdem bietet er eine hervorragende Grundlage für ein späteres Studium der Kirchen- oder Schulmusik.

Im Mittelpunkt des Kurses steht das Orgelspiel. Die Studierenden lernen die Liedbegleitung an Orgel und E-Piano und spielen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten verschiedener Epochen.Im Hinblick auf die Chorleitung wird Dirigiertechnik von Grund auf vermittelt, ergänzt durch Einheiten zur Kinderchorleitung. Exkursionen zu bedeutenden Orgeln der Region und Besuche bei der Domsingschule Münster runden das Programm ab.

Den Einzelunterricht erhalten die Teilnehmenden nach Möglichkeit wohnortnah. Der Gruppenunterricht findet in Münster für die Region Westfalen und in Xanten für die Region Niederrhein statt. Die Studiengebühren betragen zurzeit monatlich 65 Euro.

Weitere Informationen gibt es im Referat Kirchenmusik des Bistums Münster unter Tel. 0251 / 495 569 oder unter der E-Mail-Adresse kirchenmusik@bistum-muenster.de.

Dort können sich Interessierte auch anmelden.