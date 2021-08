Kirchen laden zu Veranstaltungen zur Schöpfungszeit ein

Lange bevor die verheerenden Regenfälle in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Spur der Verwüstung hinterließen, gab die Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen (ACK) der alljährlichen Schöpfungszeit das Motto „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“. Jeder weiß ob der zerstörenden Kraft des Wassers – aber eben auch um die lebenswichtige Funktion.

„Das Thema 2021 stammt aus dem Johannesevangelium“, erklärt Stefan Schmelting, Sprecher des evangangelischen Kirchenkreises Kleve. Da Wasser mit zur wichtigsten Schöpfung Gottes gehört, weil ohne Wasser nun einmal kein Leben möglich ist, soll das Motto der Schöpfungszeit 2021 vom 1. September 2021 bis zum 4. Oktober 2021 daran erinnern. Jährlich setzen die Kirchen in dieser Zeit sichtbare Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung und wollen einen bewussten Umgang mit ihr anmahnen.

Eröffnungsgottesdienst am 3. September

Passend aufgegriffen wird das Thema beim Eröffnungsgottesdienst in Goch. Dazu laden das Kreiskomitee der Katholiken, der Evangelische Kirchenkreis Kleve und die ACK Gocher Land mit Kurt Pleines an der Spitze für Freitag, 3. September 2021, um 19 Uhr an die Nierswellen in der Gocher Innenstadt ein. „Das diesjährige Motto bezieht sich auf das Laubhüttenfest, eines der drei großen Feste aus dem Judentum“, erklärt Reiner Weidemann, der zum Vorbereitungsteam der „Schöpfungszeit“ gehört.

„Zum Laubhüttenfest gehört auch, dass Wasser geschöpft und um den Altar herum ausgegossen wird.“ Eine Symbolik, die am Niederrhein wohl kaum irgendwo schöner als direkt am Ufer der Niers aufgenommen werden kann. „Hier können dann die Gottesdienstbesucher unter freiem Himmel darüber nachdenken, welche Quelle sie brauchen, aus der sie spirituell schöpfen können“, sagt Weidemann. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der St.-Maria-Magdalena-Kirche statt.

Neben dem Eröffnungsgottesdienst gibt es auch Veranstaltungen in Kevelaer:

Am Mittwoch, 1. September 2021, von 18 bis 20 Uhr, laden die Frauen der ev. Frauenhilfe und der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) zum ökumenischen Wortgottesdienst der Frauen ins Forum Pax Christi, Kapellenplatz in Kevelaer, ein.

Eine Oldtimer-Trecker-Wallfahrt können Zuschauer*innen und Teilnehmende am Sonntag, 3. Oktober 2021, ab 11.30 Uhr an der Basilika in Kevelaer erleben. Um 11.45 Uhr startet dann der Pilgergottesdienst in der Marienbasilika, von 12.45 bis 14.45 Uhr gibt es eine Stärkung beim Mittagessen. Um 15 Uhr kommen autobegeisterte Zuschauer*innen auf ihre Kosten: Die Vorbeifahrt an der Gnadenkapelle und Segnung der Trecker und der Fahrenden steht auf dem Plan.

Alle weiteren Veranstaltungen der „Schöpfungszeit 2021“ sind auf der Internetseite des Bistums Münster zu finden unter https://www.bistum-muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/schoepfungszeit-2021-mit-stroemen-lebendigen-wassers.