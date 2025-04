Kirche wieder im Hinterhof

Am Donnerstag, 24. April 2025, öffnet die „Kirche im Hinterhof“ erneut ihre Türen für alle, die Lust auf Gespräche über „Gott und die Welt“ haben.

Ab 19 Uhr sind Interessierte herzlich willkommen in der Maasstraße 2 in Kevelaer – wie immer in entspannter Atmosphäre, mit Getränken und kleinen Snacks.

„Die Mischung aus Alltagsfragen, spirituellem Austausch und Begegnung macht das Format so besonders“, sagen Gudrun Blumenkemper, Leiterin des Caritas-Centrums Geldern-Kevelaer, und Frank Ingendae, Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Marien.

Beide gestalten das Format gemeinsam und erleben immer wieder, wie wertvoll der Austausch ist – gerade über Themen, die bewegen. „Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter und auf offene Gespräche, bei denen niemand alles wissen muss – aber jeder etwas sagen darf.“

Die Veranstaltungsreihe findet auch weiterhin an jedem letzten Donnerstag im Monat statt. Eingeladen sind alle, die Lust haben, sich mit anderen über Fragen des Glaubens, des Lebens und der Welt auszutauschen – ohne Druck, ohne Vorgaben, aber mit offenen Ohren und Herzen.