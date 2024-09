Auch nach der Sommerpause heißt es am letzten Donnerstag des Monats wieder „Über Gott und die Welt“ ins Gespräch kommen.

Die „Kirche im Hinterhof“ öffnet am 26. September um 19 Uhr auf der Maasstraße 2 in Kevelaer wieder ihre Türen. „In einfacher und ungezwungener Atmosphäre haben schon so manche spannende und anregende Gespräche stattgefunden“, freuen sich Gudrun Blumenkemper, Leiterin des Caritas-Centrums Kevelaer-Weeze, und Frank Ingendae, Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Marien, auf den kommenden Austausch des inzwischen gut etablierten Angebots.

Für Getränke und Snacks ist gesorgt. „Wer neugierig auf den Austausch von Ansichten und Aussichten ist, ist hier genau richtig“, versprechen die beiden.