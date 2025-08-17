Am Donnerstag, 28. August, lädt die Veranstaltungsreihe „Kirche im Hinterhof“ erneut zu einem offenen Gesprächsabend in die Maasstraße 2 in Kevelaer ein. Ab 19 Uhr sind alle willkommen, die Lust auf authentischen Austausch über „Gott und die Welt“, den Glauben und das Leben haben.

Mit einer entspannten Atmosphäre, Getränken und kleinen Snacks bietet „Kirche im Hinterhof“ Raum für Fragen, Zweifel und neue Perspektiven. Die Gastgeber, Gudrun Blumenkemper (Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze) und Frank Ingendae (Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Marien), ermutigen dazu, ganz ohne Vorkenntnisse ins Gespräch zu kommen.

„Jede und jeder bringt eigene Geschichten, Gedanken und Fragen mit – davon lebt unser Abend. Hier muss niemand perfekt sein, aber jeder kann etwas beitragen“, so Blumenkemper und Ingendae.

Das außergewöhnliche Format findet regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat statt und richtet sich an alle, die sich einen offenen und respektvollen Austausch wünschen – unabhängig von Alter, religiösem Hintergrund oder Erfahrung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neue und bekannte Gesichter sind gleichermaßen herzlich willkommen!