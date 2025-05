Am Donnerstag, 22. Mai 2025, öffnet die Veranstaltungsreihe „Kirche im Hinterhof“ wieder ihre Türen. Ab 19 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, in der Maasstraße 2 in Kevelaer in entspannter Atmosphäre bei Getränken und kleinen Snacks gemeinsam über „Gott und die Welt“ ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstalter Gudrun Blumenkemper, Leiterin des Caritas-Centrums Geldern-Kevelaer, und Frank Ingendae, Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Marien, betonen: „Es ist faszinierend, wie bereichernd der Austausch wird, wenn Menschen unterschiedlicher Lebenswege zusammenkommen. ‚Kirche im Hinterhof‘ schafft einen Raum, in dem jede und jeder willkommen ist, so wie er ist – und gemeinsam entdecken wir neue Perspektiven auf Glauben und Leben.“

Die Reihe findet normalerweise am letzten Donnerstag im Monat statt, doch im Mai wurde der Termin wegen Christi Himmelfahrt und der Kirmes vorgezogen. Alle, die Lust auf offene, ungezwungene Gespräche über Fragen des Glaubens, des Lebens und der Welt haben, sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.