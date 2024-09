Anne Kersjes übernimmt die Jugendleitung bei der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer Kirche als zweite Heimat

/ von Lisa Schweren

Die neue Jugendleiterin Anne Kersjes Foto: LS

Zwei Jahre lang war die Jugendleitung der Evangelischen Kirchengemeinde in Kevelaer unbesetzt. Seit dem 1. September wurde mit Anne Kersjes (42) aus Goch eine neue Leiterin gefunden.

Kersjes schloss 2004 ihre Ausbildung zur Erzieherin in einer Kindertagesstätte (Kita) in Goch ab. Dort arbeitete sie zunächst weiter, bis sie 2014 die Leitung einer Kita in Sonsbeck übernahm. Die vergangenen drei Jahre arbeitete sie schließlich als Verbandsleiterin der Sonsbecker Einrichtungen. Doch nicht nur beruflich hat es Kersjes mit Kindern zu tun, auch privat hat sie sich schon im Jugendalter in der Jugendarbeit engagiert. Sie übernahm Ferienlagerleitungen und war Diözesanvorsitzende der KLJB im Bistum Münster.

So ist die Katze aus dem Sack: Tatsächlich ist Kersjes nämlich gar nicht evangelisch, sondern katholisch. Doch das ist weder für sie noch für Pfarrerin Karin Dembek ein Problem.

Denn, wie Kersjes sagt, ist doch die Frage: Wie sehr unterscheidet sich die Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchengemeinden überhaupt? Gar nicht so stark. Beide christlichen Glaubensgemeinschaften wollen den Kindern und Jugendlichen Gemeinschaft und Zusammenhalt bieten. Wenn man genau hinsieht, findet Kersjes: „gib…