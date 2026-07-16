Kiosk im Kevelaerer Bahnhof sucht Nachfolge

Für den Kiosk im Bahnhof an der Adresse Am Bahnhof 55 sucht die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine neue Mieterin oder einen neuen Mieter. Der bisherige Betreiber möchte den Vertrag aus persönlichen Gründen beenden, wie die Stadt mitteilt. Für Kevelaer ist das ein relevanter Standort direkt am Bahnverkehr – und damit ein Stück Alltagsversorgung für Pendler, Reisende und Besucher der Wallfahrtsstadt.

Standort mit Potenzial

Der Kiosk umfasst im Erdgeschoss rund 155 Quadratmeter, verteilt auf Verkaufsräume, Büro, Sozialraum, Personal-WCs und Verkehrsflächen. Hinzu kommen im Keller zwei Lagerräume mit zusammen etwa 62 Quadratmetern. Die Vermietung erfolgt laut Stadt zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

Gerade für Kevelaer als Wallfahrts- und Tourismusort ist ein Bahnhofskiosk mehr als nur ein Verkaufsraum. Er kann Anlaufstelle für Reisende, Tagesgäste und Einheimische sein, die unterwegs noch schnell etwas für die Fahrt, den Weg oder den Alltag brauchen. Die Stadt setzt dabei ausdrücklich auf eine Nutzung als typischer Bahnhofskiosk.

Gesuchtes Sortiment

Gewünscht sind Lebensmittel und Genussmittel zum sofortigen Verzehr, Reisebedarf, Zeitungen und Zeitschriften, Geschenkartikel sowie Schreibwaren. Auch die Lage am Bahnhof spricht für ein Angebot, das auf schnelle Erledigungen und Mobilität ausgerichtet ist. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetzes gehören zu Reisebedarf unter anderem Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Schreibwaren, Tabakwaren, Reiseandenken sowie Lebensmittel und Genussmittel in kleinen Mengen.

Für Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs gilt zudem eine besondere Regelung: Sie dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf den ganzen Tag geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. Das passt grundsätzlich zu einem Bahnhofskiosk, der auch außerhalb klassischer Einkaufszeiten für Reisende da sein soll.

Bewerbung bis Ende August

Wer Interesse an der Anmietung hat, sollte laut Stadt möglichst bereits Erfahrung im Kioskbetrieb mitbringen. Gefordert werden eine Interessenbekundung, ein Nachweis über entsprechende Erfahrungen sowie eine aktuelle Schufa-Auskunft. Frist ist der 31. August 2026; Ansprechpartnerin ist Bernarde Broeckmann im Gebäudemanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Für Bewerberinnen und Bewerber aus Kevelaer und den Ortschaften bietet sich hier eine seltene Gelegenheit: ein Standort mit Laufkundschaft, Bahnbezug und unmittelbarer Sichtbarkeit. Wer den Kiosk erfolgreich betreibt, kann einen wichtigen Servicepunkt im Alltag der Stadt mitprägen.

Einordnung für Kevelaer

Der Bahnhofskiosk hatte in Kevelaer bereits in der Vergangenheit Bedeutung als Anlaufstelle für Bahnkundschaft. In einem früheren Beitrag des Kevelaerer Blatts wurde etwa berichtet, dass dort damals keine DB-Ferntickets mehr verkauft wurden, während VRR-Tickets weiterhin erhältlich waren. Das zeigt: Der Standort ist seit Jahren eng mit dem Reisemarkt und dem Alltag am Bahnhof verbunden.