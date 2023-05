Kino, Kevelaer-Musical, Percussion

Das Open-Air-Kino im Rahmen der „Atempause“ lädt am 4. August 2023 in den Solegarten St. Jakob ein. Ab 21 Uhr kann ein toller Kinofilm unter freiem Himmel genossen werden. Verpflegung einpacken, Sitzgelegenheiten zusammensuchen und bei kostenfreiem Eintritt die besondere Atmosphäre genießen.

Kevelaer-Musical “Schraap”

Am 28., 29. und 30. Dezember 2023 erwartet Kevelaer eine Besonderheit in der Reihe „Konzerte & Shows“. Der „Theaterchor Niederrhein“ präsentiert sein eigenes Kevelaer-Musical zwischen den Jahren: „Schraap“ (frei nach Charles Dickens „Scrooge – A Christmas Carol“). Der Eintritt kostet 18 Euro und die Karten sind ab dem 1. Juni 2023 in der Tourist Information erhältlich.

Trommeln, Leitern, Mülleimer – die Musiker von „Power Percussion“ begeistern mit jedem Instrument. Am 26. Januar 2024 kommt, dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers, die rhythmische Truppe erneut nach Kevelaer und nimmt Besucher mit auf eine Reise rund um den Globus.„Rythm around the world“ gestaltet sich als fantasievolle Reise. Eintrittskarten für diese Sonderveranstaltung sind zwischen 25 und 40 Euro ab dem 1. September 2023 in der Tourist Information oder online erhältlich.