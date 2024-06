Kino in den Sommerferien

Popcorn, kühle Getränke und eine große Leinwand – darauf können sich Kinofans in den Sommerferien freuen. Denn dann verwandeln sich das Konzert- und Bühnenhaus und die Öffentliche Begegnungsstätte wieder in Kinosäle.

Jeden Mittwoch um 10.30 Uhr wird ein spannender, familienfreundlicher Film gezeigt. Für die passende Kinoatmosphäre sorgt die „Wundertüte“, die Snacks, ein Softgetränk sowie eine kleine Überraschung enthält.

Zwillingspower

Am 10. Juli 2024 um 10.30 Uhr startet die erste Vorstellung. Erzählt wird die Geschichte von den frechen Zwillingsmädchen Hanni und Nanni, die unerwartet ins Internat geschickt werden. Während Nanni dort schnell Anschluss findet, versucht Hanni durch zahlreiche Streiche rauszufliegen. Dadurch entstehen einige Spannungen. Werden die beiden sich versöhnen und dem Geheimnis des Internats auf die Spur kommen? Diese Frage wird im Konzert- und Bühnenhaus beantwortet.

Ein tierisches Abenteuer

Die Öffentliche Begegnungsstätte verwandelt sich am 17. Juli 2024 in eine bunte Tierwelt. Eine junge Häsin versucht sich dort als einziges Nagetier gegen die großen Tiere durchzusetzen. Als neue Polizeichefin versucht sie, eine zwielichtige Verschwörung aufzudecken. Doch um die Stadt zu retten, benötigt sie die Hilfe eines vorlauten Trickbetrügers.

Eine aufregende Verbrecherjagd

Am 24. Juli 2024 geht es um die aufregenden Fälle einer Bande. Von waghalsigen Mutproben über halsbrecherische Verbrecherjagden bis hin zu gefährlichen Auseinandersetzungen mit Schurken und Ganoven ist alles dabei. Die kleinen Gäste können die „Krokodile“ bei ihrer nächsten Herausforderung in der Öffentlichen Begegnungsstätte begleiten.

Chaos der Emotionen

Die fünf Emotionen im Hauptquartier von Rileys Kopf arbeiten hart, angeführt von der optimistischen „Freude“. Als „Freude“ und „Kummer“ versehentlich in den Tiefen des Gedächtnisses des Mädchens verschwinden, müssen die anderen drei Emotionen das Chaos bewältigen. Am 31. Juli 2024 werden Kinofans im Konzert- und Bühnenhaus erfahren, ob „Angst“, „Wut“ und „Ekel“ es schaffen, Freude vorzutäuschen.

Spannendes Detektiv-Abenteuer

Kim, Marie und Franzi sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch echte Detektivinnen. Als die drei in den Sommerferien an einem Theaterprojekt teilnehmen, geschehen seltsame Dinge bei der Probe. Dann erscheint eine Drohbotschaft auf einem Schminkspiegel. Wer steckt hinter dem gefährlichen Spuk? Ob die drei Mädchen den Fall lösen können, zeigt sich am 7. August 2024 um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus.

Ein Rettungs-Team auf vier Pfoten

Bürgermeister Besserwisser stiftet Chaos in Abenteuerstadt. Das Team rund um Ryder muss eingreifen, um die Bürger zu retten. Während der Mission begegnet dem Team das schlaue Dackelmädchen Liberty, das kurzfristig zur neuen Verbündeten wird. Unter dem Motto „Kein Einsatz ist zu groß, keine Pfote zu klein“ nehmen sie die Herausforderung an. Dieses Abenteuer wird am 14. August 2024 im Konzert- und Bühnenhaus gezeigt.

Überraschung in Form einer „Wundertüte“

Eintrittskarten inklusive „Wundertüte“ sind unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob für 5 Euro erhältlich. Darin sind Popcorn, ein Getränk und eine kleine Überraschung enthalten. Ab dem zweiten Besuch kann auch eine einfache Eintrittskarte für 1 Euro ohne „Wundertüte“ erworben werden. Diese ist auch für Gruppen ab zehn Personen erhältlich.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter der Telefonnummer 02832 122-991 erfragt werden.