Kino in den Ferien

Das Herbstlaub fällt von den Bäumen, die Tage werden kühler und das Freibad hat geschlossen – was tun in den Herbstferien? Das Stadtmarketing hat zumindest an zwei Tagen eine Lösung parat. Das Team hat für das „Ferienkino am Morgen“ einen Real- und einen Animationsfilm ausgewählt, der für gute Stimmung unter den Ferienkindern sorgen soll. Die Kinovorstellungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr und finden im Konzert- und Bühnenhaus statt.

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, geht es für Jim Knopf, seinen Kumpel Lukas, den Lokomotivführer und die Dampflok Emma raus in die große weite Welt. Auf der abenteuerlichen Suche nach seiner entführten Tochter Li Si trauen sich die drei in die Stadt der Drachen. Werden sie dort das geheime Rätsel um Jims Herkunft lösen und die Prinzessin finden?

Freundschaft, Mut und Entdeckerfreude

Ebenfalls im Konzert- und Bühnenhaus können die Besucher am Mittwoch, 23. Oktober 2019, einen Yeti bei seiner spannenden Reise begleiten. Als animiertes Abenteuer für jedes Alter mit origineller Musik stellt der Film die Bigfoot-Legende auf den Kopf, als ein intelligenter, junger Yeti etwas findet, von dem er dachte, es würde nicht existieren: einen Menschen. In einer ausgelassenen Geschichte über Freundschaft, Mut und Entdeckerfreude wird sich herausstellen, welche Konsequenzen oder Vorteile diese Entdeckung mit sich bringt.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können beim Stadtmarketing unter Tel. 02832/122-988 erfragt werden. Wenn Sie in Zukunft regelmäßig automatisch über das Kinoprogramm informiert werden möchten, können Sie Ihre E-Mail-Adresse unter stadtmarketing@kevelaer.de zur Verfügung stellen und verpassen so keinen Termin mehr.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 1 Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe- Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel. 02832/122-991, oder an der Tageskasse erhältlich.