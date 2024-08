Kino-Abend unter freiem Himmel

Am 16. August ist es wieder soweit – Kinofans können mit Gepäck und guter Laune ab 20 Uhr zum Abschlussabend der „Atempause“ kommen, um eine einmalige Kinoatmosphäre unter freiem Himmel direkt neben dem Gradierwerk zu erleben. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers lädt das Kevelaer Marketing auch in diesem Jahr wieder zum kostenfreien Open-Air-Kino in den Solegarten St. Jakob ein.

Präsentiert wird der Film „Eingeschlossene Gesellschaft“, der ab 21 Uhr über die Leinwand flimmern wird. Die passende Sitzgelegenheit – ob Picknickdecke oder Gartenstuhl – bringt jeder einfach selbst mit. Genauso kann die eigene Verpflegung mit im Gepäck zu diesem besonderen Kinoabend sein. Das „Basilika Stuebchen“ sorgt zudem mit herzhaften Snacks und frischem Popcorn für eine leckere Stärkung sowie kühle Getränke.

Deutsche Kömodie strapaziert die Lachmuskeln

An einem Freitagnachmittag, kurz vor dem Wochenende, klopft es auf einmal an der Tür des Lehrerzimmers des Rudi-Dutschke-Gymnasiums. Noch anwesend sind der beliebte Sportlehrer Peter Mertens, die gehasste Musiklehrerin Heidi Lohmann, der Vertrauenslehrer Holger Arndt, der Chemielehrer Bernd Vogel, der konservative Lateinlehrer Klaus Engelhardt und die junge Referendarin Sarah Schuster. Vor der Tür befindet sich ein ehrgeiziger Vater, der um jeden Preis erreichen will, dass sein Sohn die Chance zur Abiturzulassung erhält. Für die kommenden Stunden sind die Lehrer nun eingesperrt, zeigen die Tücken des deutschen Bildungssystems auf und offenbaren einige peinliche Enthüllungen vor dem Kollegium.

Der Film bietet eine schöne Auszeit vom Alltag, der an diesem Abend einfach mal vergessen werden darf.