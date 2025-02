Kinderspielaktion der DJK Twisteden

Am ersten Samstag im neuen Jahr verwandelte sich die Turnhalle in Twisteden in ein aufregendes Piratennest, als der Verein DJK Twisteden zu einer besonderen Kinderspielaktion einlud.

Unter dem Motto „Piraten“ erlebten über 25 kleine Abenteurer im Alter von 2 bis 6 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern einen unvergesslichen Tag voller Spiel, Spaß und Teamgeist.

Bereits beim Betreten der Turnhalle wurden die Kinder von bunten Piratendekorationen und fröhlicher Musik empfangen. Die Betreuerinnen der Bambinis unter der Leitung von Melanie Mülders und Ludger Holla hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das die Fantasie der kleinen Teilnehmenden anregte und sie in die Welt der Piraten eintauchen ließ.

Von der Schatzsuche über Geschicklichkeitsspiele, wie z. B. einer Gletscherspalte – die Kinder konnten sich in verschiedenen Disziplinen ausprobieren und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ein Highlight der Veranstaltung war die große Schatzsuche, bei der die Kinder auf die Suche nach versteckten „Schätzen“ gingen. Ausgestattet mit Augenklappen und Piratenhüten durchstreiften sie die Turnhalle, lösten das Rätsel und fanden schließlich die begehrten Goldmünzen, die aus Schokoladentalern bestanden.

Die strahlenden Gesichter der Kinder, als sie ihre Schätze entdeckten, waren unbezahlbar und zeugten von der gelungenen Organisation der Veranstaltung.

Doch das größte Abenteuer stand den kleinen Piraten noch bevor: Plötzlich erschien als Überraschung Kapitän Langstrumpf, der die Kinder mit seiner Hoppetosse auf abenteuerliche Wege in das Taka-Tuka-Land entführte. Mit viel Charme und Witz erzählte der Kapitän von seinen aufregenden Reisen und den fantastischen Abenteuern, die ihn dorthin geführt hatten. Die Kinder waren begeistert und lauschten gebannt, während sie sich in die Welt der Piraten und ihrer Abenteuer hineinversetzten.

Nach soviel Abenteuer und Bewegung waren allen kleinen und großen Piraten natürlich sehr hungrig. Aber auch dafür war gesorgt. Pünktlich wurden großen Seeräuber-Pizzen geliefert, die mit großem Appetit verspeist wurden.

Zeltlager in der Turnhalle

Ein weiterer Höhepunkt der Aktion war die Übernachtung in einer eigens aufgebauten Zeltstadt mit „echtem“ Lagerfeuer in der Halle. Unter der Aufsicht ihrer Betreuerinnen verbrachten die Kinder die Nacht in den bunten Zelten, wo sie Geschichten lauschten und gemeinsam spielten. Diese besondere Erfahrung förderte nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern sorgte auch für unvergessliche Erinnerungen, die die kleinen Piraten noch lange begleiten werden.

Die Eltern waren ebenfalls aktiv eingebunden und konnten sich an verschiedenen Stationen beteiligen. Ob beim Sprung von der Klippe oder am Flaschenzug vom Schiffsmast – die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindern förderte nicht nur den Teamgeist, sondern sorgte auch für viele herzliche Momente und Lacher.

Die Veranstaltung wurde von den Betreuerinnen der Bambinis der DJK Twisteden mit viel Engagement und Herzblut organisiert.

„Es ist uns wichtig, den Kindern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich austoben und gleichzeitig soziale Kontakte knüpfen können“, erklärte der Vereinsvorsitzende Steffen Kaenders. „Die positive Resonanz der Eltern und die strahlenden Gesichter der Bambinis zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Insgesamt waren über 60 Personen an der Aktion beteiligt, darunter Betreuerinnen, Eltern und die kleinen Piraten selbst. Die Turnhalle war erfüllt von fröhlichem Geschrei, Lachen und dem Klang von fröhlicher Musik, was die gelungene Atmosphäre der Veranstaltung unterstrich.

Die Kinderspielaktion „Piraten“ war ein voller Erfolg und wird sicherlich in guter Erinnerung bleiben. Die DJK Twisteden plant bereits weitere Veranstaltungen, um den Kindern auch in Zukunft spannende Erlebnisse zu bieten. Die kleinen Piraten haben nicht nur ihre Schätze gefunden, sondern auch neue Freundschaften geschlossen und unvergessliche Erinnerungen geschaffen.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Teilnehmer, die diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.