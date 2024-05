Kinderleichtes Kneippen

Ob Wassertreten, kaltes Armbad oder Wechselduschen – Kneippen macht auch Kindern Spaß. Denn an einem warmen Sommertag im Wasser zu planschen, gefällt allen Kids. Spielerisch können sie dabei die Grundlagen des Kneippens kennenlernen. Und ganz nebenbei wird auch das Immunsystem gestärkt und die Durchblutung gefördert.

„So lernen Kinder schon im jungen Alter, auf ihren Körper und ihre Gesundheit zu achten“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Gesundheit macht Spaß

Während der Veranstaltung „Kneippen ist doch kinderleicht“ am 1. Juni 2024 erklärt Kneipp-Gesundheitstrainerin und Natur- und Umweltpädagogin Claudia Thiel den Kindern unter anderem die fünf Säulen der Gesundheit nach Sebastian Kneipp. An Armbecken, Fußbecken und auf dem Barfußpfad können die Kinder Übungen selbst ausprobieren und spielerisch lernen, ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Das kostenlose Mitmachprogramm richtet sich an alle Kinder ab sechs Jahren. Interessierte kommen einfach um 14 Uhr zum Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Das Programm dauert ungefähr 60 Minuten. Die Begleitpersonen werden gebeten, sich während des Programms in erreichbarer Nähe aufzuhalten.

Vielfältiges Vitalprogramm

Das Vitalprogramm bietet Veranstaltungen rund um die Themen Achtsamkeit, Fitness und Entspannung an. Zur Teilnahme treffen sich alle Interessierten jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr am Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob.

Wer weitere Informationen zum Vitalprogramm wünscht, erhält diese online auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992 sowie in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12 und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob.