Alle Vorschulkinder vom St. Antonius-Kindergarten, Kevelaer haben wieder das Mini-Sportabzeichen „Jolinchen“ gemacht. Unterstützung bei der Durchführung erhielten sie vom Kooperationspartner KSV. Nach einem Aufwärmtraining wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt und konnten an sechs Bewegungsstationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Dabei ging es um Dauerlauf, Balancieren, Weitwurf, Rolle vorwärts, Springen über verschiedene Hindernisse und Hochziehen an einer schrägen Bank in Bauchlage. Die Jungen und Mädchen waren motiviert und absolvierten, angefeuert durch die Eltern und Geschwister, mit Freude die einzelnen Stationen.Am Ende des Parcours gab es für alle Beteiligten unter großem Applaus eine Urkunde.