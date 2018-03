Felix und Max tragen ein schweres Holzkreuz. „Zu zweit ist das aber gar nicht so schwer“, erklären die beiden Kinder. Dennoch rutscht es ihnen einmal mehr aus den Händen. „Zur nächsten Station übernehmen wir das Kreuz“, sagen Hanna und Elias. Sie alle gehören zu den 21 Kindern des Entlassjahrgangs aus dem St. Marien-Kindergarten, die mit ihren Betreuerinnen den Kreuzweg gehen.

Dabei machen sie an jeder Station eine kurze Pause. Die Kinder erzählen, was sie sehen oder empfinden. „Wir gehen mit den Kindern durch das ganze Kirchenjahr, dazu gehören auch die Fastenzeit und die Karwoche mit den anschließenden Osterfeierlichkeiten“, erklärt Maria van Meegen, Leiterin der Einrichtung. „Das beinhaltet eben auch den Weg, den Jesus damals am Karfreitag gegangen ist“, führt Erzieherin Irmgard Rütten weiter aus.

Ein zu schwieriges Thema für Kindergartenkinder? Das scheint nur so. Denn Kinder gehen unbeschwerter und offener mit dem Thema um. „Weil danach kommt ja Ostern un…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Kindergartenkinder gehen den Kreuzweg 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by