Kindergärten schmücken Tannen

Wenn sich zur Adventszeit der Kapellenplatz in ein festliches Lichtermeer verwandelt, darf eines nicht fehlen: die bunt geschmückten Tannenbäume auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. Am Freitag, 28. November 2025, durften die jüngsten Kevelaerer wieder diese Aufgabe übernehmen. Kinder aus verschiedenen Kindertagesstätten und Grundschulklassen gestalteten mit viel Fantasie und Begeisterung den Baumschmuck, der den Markt in ein Meer aus Farben und Formen taucht. Wochenlang wurde in den Einrichtungen geschnitten, geklebt und gemalt. Sterne, Schneeflocken und andere weihnachtliche Motive aus Tannenzapfen, Papier und bunten Perlen entstanden in liebevoller Handarbeit. Von der „Spielgruppe Vergissmeinnicht“ über den „Städtischen Kindergarten Spatzennest“ und den „Evangelischen JONA-Kindergarten“ bis zur „Kindertagesstätte St. Hubertus“ haben zahlreiche Einrichtungen teilgenommen. Auch das „Familienzentrum Sternschnuppe“, die „Kindertagesstätte am Broeckhof“, der „Kindergarten St. Marien“, der „Kindergarten St. Antonius“ und eine Klasse der „St. Antonius-Grundschule“ haben sich beteiligt. Besuchende können den liebevoll gestalteten Baumschmuck während der gesamten Dauer vom „Kevelaerer Krippenmarkt“ bewundern.