Kindergärten schmücken Tannen

Wenn sich zur Adventszeit der Kapellenplatz in ein festliches Lichtermeer verwandelt, darf eines nicht fehlen: die bunt geschmückten Tannenbäume auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. Am Freitag, 28. November 2025, durften die jüngsten Kevelaerer wieder diese Aufgabe übernehmen. Kinder aus verschiedenen Kindertagesstätten und Grundschulklassen gestalteten mit viel Fantasie und Begeisterung den Baumschmuck, der den Markt in ein Meer aus Farben und Formen taucht. Wochenlang wurde in den Einrichtungen geschnitten, geklebt und gemalt. Sterne, Schneeflocken und andere weihnachtliche Motive aus Tannenzapfen, Papier und bunten Perlen entstanden in liebevoller Handarbeit. Von der „Spielgruppe Vergissmeinnicht“ über den „Städtischen Kindergarten Spatzennest“ und den „Evangelischen JONA-Kindergarten“ bis zur „Kindertagesstätte St. Hubertus“ haben zahlreiche Einrichtungen teilgenommen. Auch das „Familienzentrum Sternschnuppe“, die „Kindertagesstätte am Broeckhof“, der „Kindergarten St. Marien“, der „Kindergarten St. Antonius“ und eine Klasse der „St. Antonius-Grundschule“ haben sich beteiligt. Besuchende können den liebevoll gestalteten Baumschmuck während der gesamten Dauer vom „Kevelaerer Krippenmarkt“ bewundern.
6. Dezember 2025 / von Kevelaerer Blatt
Kontakt
Leserservice
Telefon: 02832 – 4089 – 795
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: leserservice@kevelaerer-blatt.de
Redaktion
Telefon: 02832 – 4089 – 793
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: redaktion@kevelaerer-blatt.de
Anzeigen
Telefon: 02832 – 4089 – 987
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: anzeigen@kevelaerer-blatt.de
Buchhaltung
Telefon: 02832 – 4089 – 795
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: buchhaltung@kevelaerer-blatt.de
Schnellsuche
Ausbildung Beruf Blaulicht Corona Corona-Virus Corona Virus Covid-19 Der Busman Diebstahl Einbruch Familie Freizeit Fußball Gesundheit Karneval Kevelaer - deine Menschen Kinder Kirche Konzert KSV Kultur Kunst Leben Musik Pandemie Politik Polizei Porträt Schule Schützen Serie Spende Sport Sport; Fußball; Kreisliga A Stadt Theater Umwelt Unfall Verbrechen Verein Verkehr Volleyball Wallfahrt Weihnachten Wirtschaft
Über Uns
Kevelaerer Blatt – Heimatzeitung seit 1879 für Kevelaer, Winnekendonk, Wetten, Twisteden, Kervenheim, Kervendonk und Kleinkevelaer.
Kontakt: redaktion@kevelaerer-blatt.de