Kinder warten wieder aufs Christkind

Endlich ist es wieder so weit: Das „Warten aufs Christkind“ findet in diesem Jahr wieder statt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause öffnen sich am Heiligabend die Türen der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer und eine Schar von Kindern kann das Gebäude erobern – in fröhlicher Erwartung, voller Spannung und Neugier.

Die Veranstaltung wird wie gewohnt ablaufen: Um 11 Uhr öffnen sich die Türen und die Kinder dürfen die Begegnungsstätte stürmen. Ohne Anmeldung und kostenlos können die jungen Kevelaererinnen und Kevelaerer am Samstag, 24. Dezember 2o22, an dem Programm teilnehmen und den Vormittag mit den anderen Kindern verbringen.

Der Kreativität der Teilnehmenden ist an diesem Morgen kaum eine Grenze gesetzt. Es werden unzählige Hexenhäuschen, Weihnachtsbaum-Anhänger, Bilder und Buttons entstehen. Vielleicht sogar das eine oder andere „Last-Minute“-Geschenk für Oma und Opa… Auf jeden Fall dürften am Ende des Morgens alle Kinder, ja, eigentlich die ganze Begegnungsstätte vor lauter Zuckerguss und Waffelteig kleben. Ein großer Spaß und kurzweiliger Morgen geht dann mit der Vorführung eines Überraschungsfilms zu Ende.

Eltern warten aufs Kind

Während die fleißigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund um „Steewee“ Reudenbach die Öffentliche Begegnungsstätte von Zuckerguss und Bastelresten befreien, können sich die Eltern im Forum treffen. Denn sollte der Film ein wenig länger dauern, wird die Wartezeit mit einer Tasse Kaffee und „Klönen“ gerne verkürzt.

Um 13.30 Uhr können alle Kinder im Foyer der Öffentlichen Begegnungsstätte wieder abgeholt werden. Dann geht’s für alle nach Hause.

Im Anschluss an die Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ am Samstag, 24. Dezember 2022, bleibt die Öffentliche Begegnungsstätte der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis zum 9. Januar 2023 geschlossen.