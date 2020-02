Was sich hinter der großen Zaubertür verbirgt, das müssen die Kinder erst einmal herausfinden. Vorsichtig stecken Emma, Paul, Hannes, Tom, Lovinia und Bella vom Kevelaerer St. Antonius-Kindergarten einen imaginären Schlüssel ins Türschloss und drehen ihn vorsichtig um. Kaum dass sich diese Tür geöffnet hat, beginnt ein wunderbarer Zauber und verwandelt die Kinder in bunte Farben. 36 Vorschulkindern dieser Einrichtung nehmen an einem Tanz- und Theaterprojekt teil. In Zusammenarbeit mit der Tanz-und Theaterpädagogin Marita Billaudelle, begleiten die Erzieherinnen Josi van Bühren, Anja Hälker und Praktikantin Julia Fiethen das zauberhafte Projekt.